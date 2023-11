Webstages: Für Helvetia «YOUniverse» ins Zentrum gerückt

Während drei Monaten haben neun Influencerinnen und Influencer aus der ganzen Schweiz das «YOUniverse» Angebot von Helvetia ins Rampenlicht gerückt. Sie haben damit über 1,1 Millionen Personen auf Instagram und TikTok erreicht. Die Influencer Marketing Agentur Webstages wurde mit der Umsetzung des crossmedialen Konzeptes beauftragt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Mittelpunkt der dreisprachigen Kampagne stand Edutainment: Eine Mischung aus Bildung und Unterhaltung, um junge Menschen über Versicherungen und deren Bedeutung aufzuklären. Wissen, das in Schulen oft nicht gelehrt wird. Mit dem social-media-gerechten Edutainment-Ansatz, der von den Influencerinnen und Influencern auf Augenhöhe umgesetzt wurde, konnte sich Helvetia im hart umkämpften Versicherungsmarkt von der Konkurrenz abheben, heisst es weiter.

«Der Versicherungsmarkt ist auch im Influencer-Marketing hart umkämpft. Viele talentierte Creators haben bereits Exklusivverträge oder wagen sich gar nicht erst an ein so trockenes Thema. Umso wichtiger war es, Creators zu finden, die Versicherungen so erklären konnte, dass man ihnen auf Instagram und TikTok gerne zuhört. Wenn wir uns die beeindruckenden Zahlen anschauen, dann haben wir genau das geschafft», wird Tanja Herrmann, Geschäftsführerin von Webstages, zitiert.

Zum Start der Kampagne wurden Kick-Off Calls mit den Marketingleitern und Produktmanagern von Helvetia sowie den Influencern für das gemeinsame Brainstorming in allen Landessprachen durchgeführt. Als nationale Versicherung waren die Mehrsprachigkeit und die Abdeckung der gesamten Schweiz, Grundvoraussetzung für die Kampagne.

Neun Influencerinnen und Influencer, davon zwei aus der Westschweiz und zwei aus dem Tessin, haben dabei ihre Communitys auf authentische Weise und in ihren eigenen Worten informiert, warum es so wichtig ist, richtig versichert zu sein. Dabei schafften sie es über Instagram und TikTok, das komplexe Thema Versicherung auf eine entspannte und verständliche Weise zu vermitteln. Durch die in Eigenregie erstellten Inhalte der Creators konnten über 1,6 Millionen Views erreicht werden.

In einem zweistufigen Ansatz startete die nationale Kampagne mit einem Gewinnspiel. Die Communitys der Influencer hatten die Chance, eine Party mit 20 Freunden, Grillcatering und einem DJ zu gewinnen, indem sie «Clara», der digitalen Assistentin von Helvetia, ihren Sommerhit verrieten.

Die zweite Welle zielte darauf ab, Aufklärung rund um das Thema Versicherungen zu bieten und die verschiedenen Produktbestandteile von Helvetia YOUniverse aufzuzeigen. So konnte das komplexe Thema durch Anekdoten aus dem Leben der Influencer auf eine lockere Art und Weise vermittelt werden.

Unter anderem gibt @hoi.manuel in seinem Beitrag Tipps fürs Reisen, wo es die günstigsten Flüge gibt und weshalb es eine Versicherung braucht. Daniel stellte auf seinem Kanal @danihutti seiner Community die Vorteile von Helvetia «YOUniverse» in einem Sketch zwischen Vermieter und Mieter vor. 15 Beiträge wurden zusätzlich beworben. Daraus resultierte eine Reichweite von über 1,1 Millionen.

«Die sehr einfachen, aber gut nachfühlbaren Reels und TikToks haben das komplizierte Thema Versicherungen auf eine sehr sympathische Art und Weise der Zielgruppe nähergebracht. Das hat mich dazu gebracht, mich noch einmal ganz anders mit dem Thema zu befassen», wird Leila Schmid, 24, Campaign Managerin bei Webstages, zitiert.

Verantwortlich bei Webstages: Leila Schmid (Gesamtverantwortung), Tanja Herrmann (Strategie) Verantwortlich bei Helvetia Schweiz: Daniel Stark (Online Marketing Manager), André Berner (Marketing Manager), Jean-Claude Gerspacher (Leiter Brand Services und Media. (pd/wid)