Dear Creative: Gesundheit als Investition

Sanitas und das Zürcher Creative Studio Dear Creative haben die siebte Ausgabe des «Sanitas Health Forecast» veröffentlicht. Die Publikation mit dem Titel «Gewappnet für die Zukunft» geht der Frage nach, was es braucht, um gesundheitlich, mental und gesellschaftlich auf künftige Herausforderungen vorbereitet zu sein. Der Health Forecast 2026 ist im Wörterseh Verlag erschienen und seit Juni 2026 im Buchhandel erhältlich, teilt Dear Creative mit.
Die über 400 Seiten umfassende Publikation verbindet aktuelle Forschung, Gesundheitsjournalismus und die Ergebnisse der repräsentativen Studie «Sanitas Health Forecast 2026», für die mehr als 5000 Personen in der Schweiz zu ihrem Gesundheitsverständnis, ihren Erwartungen und ihrem Verhalten befragt wurden. Journalistinnen und Journalisten sowie Fachpersonen aus Medizin, Genetik, Psychiatrie und Klimaforschung ordnen die Erkenntnisse ein.
Die Publikation gliedert sich in die vier Kapitel «Was du mitbringst», «Was dich umbringt», «Was dich stärkt» und «Was dich befreit». Sie behandeln Themen von genetischer Prägung und Volkskrankheiten über Muskelkraft, Stoffwechsel und gesundes Altern bis hin zu Resilienz und mentaler Gesundheit.
Seit der ersten Ausgabe im Jahr 2020 ist der Sanitas Health Forecast um weitere Formate ergänzt worden. Neben dem Buch gehören dazu ein Kundenmagazin, ein Podcast, digitale Selbsttests, Videos, eine eigene Website sowie eine Kommunikationskampagne. Dear Creative verantwortet als Partner die Konzeption, Redaktion, Gestaltung und kommunikative Umsetzung des Projekts
Für die visuelle Umsetzung der aktuellen Ausgabe zeichnen internationale Fotografinnen und Fotografen, Künstlerinnen und Künstler sowie Illustrator Andreas Samuelsson verantwortlich. Über QR-Codes im Buch sind zusätzlich Podcasts, Interviews und weitere multimediale Inhalte abrufbar. (pd/spo)
Credits
Herausgeberin: Sanitas, Projektleitung: Kaspar Trachsel, Claudia Sebald, Valentin Hüsser, Petr Müller; Konzept, Redaktionsleitung, Gestaltung und Umsetzung: Dear Creative; Chefredaktion & Creative Direction: René Allemann, Marisa Güntlisberger; Stv. Chefredaktion & Redaktionsleitung: Nadja Brenneisen, Daniel Ryser; «Sanitas Health Forecast 2025»-Studie: Philippe Knupp; Design: Andrea Bissig, Sarah Hepp, Palma Manco; Marketing & Vertrieb: Thea Ferretti, Nina Redlich, Sarah Steiger; Podcast & Videos: Nadja Brenneisen, Sebastian Panholzer, Olivia Sasse; Verlag: Wörterseh; Verlagsleitung: Gabriella Baumann-von Arx; Journalistinnen & Journalisten: Sascha Britsko, Claudia Doyle, Franziska Draeger, Miriam Eichhorn-Zachariades, Carina Frey, Christian Heinrich, Nina Himmer, Jocelyne Iten, Pauline Krätzig, Seraina Kobler, Rainer Kurlemann, Constanze Löffler, Michelle Looqh, Till Rippmann, Martina Rutschmann, Stephanie Schnydrig, Florian Sturm, Peter Spork, Samantha Taylor; Illustrator: Andreas Samuelsson; Künstlerinnen & Künstler: Jonas Bjerre-Poulsen, Caspar Jade, Hana Katoba, Laura Zaleng; Fotografinnen & Fotografen: Paulo Abreu, Daniel Antoniol, Yves Bachmann, Maurizio De Angelis, Rebecca Downie, Daniel Forero, Mädy Georgusis, Nanda Hagenaars, huber.huber, Nicolas Ipiña, Léa Nielsen, Konstantin Reyer, Oliver Rust, Lisa Sorgini, Xenia Winter; Marktforschung: Intervista AG; Lektorat: Comtexto; Druck: Druckerei Odermatt; Media: WebRepublic.