Dear Creative: Gesundheit als Investition

Publiziert am 13.07.2026

Sanitas und das Zürcher Creative Studio Dear Creative haben die siebte Ausgabe des «Sanitas Health Forecast» veröffentlicht. Die Publikation mit dem Titel «Gewappnet für die Zukunft» geht der Frage nach, was es braucht, um gesundheitlich, mental und gesellschaftlich auf künftige Herausforderungen vorbereitet zu sein. Der Health Forecast 2026 ist im Wörterseh Verlag erschienen und seit Juni 2026 im Buchhandel erhältlich, teilt Dear Creative mit.

Die über 400 Seiten umfassende Publikation verbindet aktuelle Forschung, Gesundheitsjournalismus und die Ergebnisse der repräsentativen Studie «Sanitas Health Forecast 2026», für die mehr als 5000 Personen in der Schweiz zu ihrem Gesundheitsverständnis, ihren Erwartungen und ihrem Verhalten befragt wurden. Journalistinnen und Journalisten sowie Fachpersonen aus Medizin, Genetik, Psychiatrie und Klimaforschung ordnen die Erkenntnisse ein.

Die Publikation gliedert sich in die vier Kapitel «Was du mitbringst», «Was dich umbringt», «Was dich stärkt» und «Was dich befreit». Sie behandeln Themen von genetischer Prägung und Volkskrankheiten über Muskelkraft, Stoffwechsel und gesundes Altern bis hin zu Resilienz und mentaler Gesundheit.

Seit der ersten Ausgabe im Jahr 2020 ist der Sanitas Health Forecast um weitere Formate ergänzt worden. Neben dem Buch gehören dazu ein Kundenmagazin, ein Podcast, digitale Selbsttests, Videos, eine eigene Website sowie eine Kommunikationskampagne. Dear Creative verantwortet als Partner die Konzeption, Redaktion, Gestaltung und kommunikative Umsetzung des Projekts

Für die visuelle Umsetzung der aktuellen Ausgabe zeichnen internationale Fotografinnen und Fotografen, Künstlerinnen und Künstler sowie Illustrator Andreas Samuelsson verantwortlich. Über QR-Codes im Buch sind zusätzlich Podcasts, Interviews und weitere multimediale Inhalte abrufbar. (pd/spo)