Rivella: Getränkegruppe schwingt am Esaf 2028 mit

Publiziert am 04.08.2026

Die Kranzpartnerschaft liegt eine Stufe unter der Königspartnerschaft. Seit Juli sind alle sieben Plätze der obersten Kategorie vergeben – neben der Berner Kantonalbank, der Mobiliar, Feldschlösschen, Migros, Swisspor und BKW zuletzt an McDonald's Schweiz (persoenlich.com berichtete). Mit Feldschlösschen sitzt damit bereits eine Getränkeanbieterin in der höchsten Kategorie. Als Kranzpartner engagieren sich unter anderen die Amag und Mercedes-Benz Trucks. Zu den finanziellen Konditionen macht das Esaf keine Angaben; für die Ausgabe 2025 in Mollis war von einem Budget von 35 bis 40 Millionen Franken die Rede, wovon rund die Hälfte über Sponsoring gedeckt werden musste.

Nach eigenen Angaben engagiert sich die Rivella Group bereits zum zwölften Mal seit 1989 an einem «Eidgenössischen». «Rivella und das Esaf stehen für echte Begegnungen, gemeinsames Erleben und Momente, die Menschen verbinden», wird Angelika Leemann, Co-Leiterin Marketing der Rivella Group in der Medienmitteilung zitiert.

Matthias Glarner, Schwingerkönig von 2016 und OK-Präsident des Esaf 2028, verweist auf die Schweizer Verankerung der Marke: «Ein Esaf lebt von starken Partnern, die das Fest nicht nur unterstützen, sondern auch verstehen.»

Die Rivella Group beschäftigt laut Mitteilung 267 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von 140 Millionen Franken. Zum Portfolio gehören neben Rivella die Marken Focuswater und Michel. (pd/nil)