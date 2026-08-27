Publiziert am 27.08.2026

Am Mittwoch gab es auf dem Europaplatz gratis Glace vom Tages-Anzeiger. Serviert wurden die kalten Kugeln in blauen Bechern mit der Aufschrift «Kalt serviert. Heiss diskutiert.». Insgesamt verteilte Tamedia 5000 Portionen des Herstellers Kalte Lust.

Vor Ort waren laut Mitteilung auch die Tamedia-Kadermitarbeiter Simon Bärtschi, Raphaela Birrer und Marc Isler. Die Verteilaktion ist Teil einer Dachmarkenkampagne, die während einer Woche rund um den Europaplatz ausgespielt wird.



Mit einem QR-Code auf dem Becher konnte man einen Probemonat des Tages-Anzeigers lösen. Auf der Kampagnen-Landingpage seien am Mittwoch über 3000 Besuche verzeichnet worden, heisst es in einer Medienmitteilung. Wie viele Probeabos daraus entstanden, gibt das Medienhaus nicht bekannt. (pd/nil)