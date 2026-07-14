Publiziert am 14.07.2026

Mit dem Rap-Song «Grittibänz im Benzzz» hatten Migros und ESE Agency im vergangenen Dezember laut eigenen Angaben mehrere Millionen Videoaufrufe erzielt und in der Folge diverse Nachahmungen ausgelöst (persoenlich.com berichtete).

Am Openair Frauenfeld liessen die beiden Partner nun eine reale Figur des Teiggebäcks auftreten – sie reiste in einem Brabus-Fahrzeug aufs Festivalgelände und verteilte dort Produktproben unter dem Motto «Respect the OG». Die Migros vergab zudem limitierte Grittibänz-Editionen und eigens angefertigte Halsketten an Festivalbesuchende, dies bei Temperaturen über 30 Grad.

Während des gesamten Festivals lief auf den Bildschirmen der Hauptbühne zwischen Auftritten internationaler Rap-Acts ein Werbeclip zur Aktion.

Agentur-Gründer Elia Binelli lässt sich in der Mitteilung mit den Worten zitieren, die Aktion sei ein «Paradebeispiel dafür, wie moderner Content-Impact physisch spürbar gemacht wird». Nach den zahlreichen Nachahmungen habe man den Leuten zeigen wollen, «wer der wahre Trendsetter war», so Binelli. (pd/cbe)