Auslöser der Schliessung sei die Kündigung von Kreditlimiten, was das Unternehmen in Liquiditätsengpässe gebracht habe, schreibt die Muttergesellschaft PCP.com am Freitagnachmittag in einer Mitteilung. Die Schliessung umfasst alle 17 Filialstandorte von Steg Electronics sowie die Firmenzentrale in Schaffhausen. Auswirkungen hat die Schliessung zudem auf ein Logistikunternehmen.

Von der Insolvenz betroffen sein könnten in der Schweiz gemäss Mitteilung von PCP.com rund 80 Arbeitsplätze. Dazu kommen weitere 50 Stellen in Deutschland und der Slowakei.

Liebe Kunden

Mit grossem Bedauern müssen wir die Einstellung des Betriebs mitteilen. Diese Entscheidung musste aufgrund finanzieller Schwierigkeiten getroffen werden.

Wir bedauern das zutiefst.

Von der Schliessung der Steg-Filialen als Erstes berichtet hatte das Onlineportal 20 Minuten, das von einem Leser auf eine geschlossene Filiale aufmerksam gemacht wurde.

Die PCP.com-Gruppe betreibt unter anderem die Marken Steg Electronics, Techmania und PC-Ostschweiz. (sda/cbe)