Sprüngli: Heiko Nieder kreiert Jubiläum-Luxemburgerli

Publiziert am 08.09.2026

Verantwortlich für die neuen Sorten ist Heiko Nieder, Chef Fine Dining und Culinary Director im Dolder Grand. Die weisse Schokoladencreme mit Marc de Champagne, Himbeere und Rosenwasser bildet die eine Kreation; die andere kombiniert eine Macadamiafüllung mit einem Kern aus Macadamiamus und Popping Candy. Beide Sorten kosten wie die reguläre Sprüngli-Produktion 17.90 Franken pro 100 Gramm.

«Luxemburgerli gehören für mich zu den einzigartigsten Versuchungen überhaupt», lässt sich Nieder in der Mitteilung zitieren. Popping Candy setze er seit Jahren gezielt ein, um Gerichten eine überraschende Textur zu verleihen.

Das Luxemburgerli selbst lancierte Sprüngli bereits 1957. Die Confiserie wurde 1836 gegründet und wird laut eigenen Angaben in sechster Generation von Milan und Tomas Prenosil geführt. Nieder, der seit 2008 die Küche des Dolder Grand prägt, wurde 2018 von GaultMillau zum «Koch des Jahres 2019» gekürt und verantwortet seit 2021 als Culinary Director die kulinarische Ausrichtung des gesamten Hauses. (pd/nil)