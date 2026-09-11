Newhome: Immoportal wird Partner des SC Bern

Publiziert am 11.09.2026

Newhome und der SC Bern gehen eine Partnerschaft ein. Das Schweizer Immobilienportal engagiert sich ab der Saison 2026/27 als Official Partner des Berner Eishockeyklubs. Beide Partner würden Werte wie regionale Verankerung, Zuverlässigkeit und regionales Engagement teilen, schreibt Newhome in einer Mitteilung.

Das Immobilienportal wird als offizieller Partner unter anderem im Bullykreis sowie auf dem LED-Ring der PostFinance Arena präsent. Hinzu kommen Hospitality-Leistungen sowie Auftritte auf den Social-Media-Kanälen des SC Bern.

Als Immobilienportal sei die regionale Verankerung für Newhome besonders wichtig, ebenso wie die Unterstützung von Vereinen, die stark in ihrer Heimat verwurzelt seien, erklärt Silvio Frei, Head of Marketing & Communications, in der Mitteilung. (pd/spo)