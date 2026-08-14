Baloise Session: Implenia wird Topsponsorin

Publiziert am 14.08.2026

Implenia ist neue Topsponsorin der Baloise Session. Der Bau- und Immobiliendienstleister erweitert damit sein kulturelles Engagement, wie die Veranstalter mitteilen. Silvan Merki, CCO und Head Marketing/Communications von Implenia, bezeichnet die Baloise Session als einzigartigen Ort, um mit Kunden und Partnern besondere Momente zu teilen. Beatrice Stirnimann, CEO der Baloise Session, betont ihrerseits, die Partnerschaft beruhe auf einem gemeinsamen Verständnis: Beide Unternehmen gestalteten Orte, an denen Menschen zusammenkämen.

Zu den anderen Topsponsoren gehören Marken wie Ricola und Cornercard. Presenting Sponsor des Events ist Helvetia. Die nächste Ausgabe der Baloise Session findet zwischen 16. Oktober und 4. November 2026 in der Event Halle der Messe Basel statt. (pd/spo)