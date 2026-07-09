Publiziert am 09.07.2026

Die 3A Brands hat sich laut eigenen Angaben in den vergangenen Jahren gezielt international ausgerichtet: 2023 stieg das Unternehmen in die Märkte Deutschland und Frankreich ein, wo es die Herrenlinie von Michael Kors vertreibt. Mit der neu gegründeten 3A Europe GmbH folgt nun die Schweiz als weiterer Expansionsschritt – diesmal im angestammten Kerngeschäft Kindersport-Bekleidung.

Ab Herbst 2026 verantwortet die neue Gesellschaft unter Lizenz der Haddad Group den Vertrieb der Kinderlinien von Nike (0 bis 7 Jahre) sowie von Nike ACG, Jordan, Hurley und Converse (0 bis 16 Jahre) auf dem Schweizer Markt. Dazu gehören laut Mitteilung auch die Geschäftsentwicklung und die Betreuung der Fachhandelspartner im ganzen Land.

Für den Aufbau des Schweizer Geschäfts holt 3A Brands Reinhold Hugo als Landesleiter Vertrieb. Er soll die Geschäftsentwicklung leiten und die Zusammenarbeit mit Schweizer Händlern koordinieren. Laut Mitteilung verfügt Hugo über langjährige Erfahrung in der Sportbranche und im Vertrieb und hatte zuvor Führungspositionen bei Nike, Craft, Salewa und Dynafit inne.

«Der Eintritt von Reinhold Hugo ist ein wichtiger Schritt, um unser Wachstum in der Schweiz zu unterstützen und unseren lokalen Fachhandelspartnern einen noch näheren Service zu bieten», lässt sich das Management von 3A Brands in der Mitteilung zitieren. Der Start des Vertriebs der genannten Kinderlinien markiere «eine neue Phase in der internationalen Entwicklung des Unternehmens».

3A Brands wurde 1983 gegründet und hat ihren Sitz in Verona. Das Unternehmen vertreibt in Italien unter anderem Nike, Jordan, Hurley und Converse sowie Tommy Hilfiger und Calvin Klein in den Bereichen Unterwäsche, Accessoires und Bademode. Zur Gruppe gehört zudem die Strassenmode-Kette Just Play, die sich an die Altersgruppe von null bis sechzehn Jahren richtet und über dreissig Läden in Italien, Griechenland und Deutschland sowie einen Online-Shop betreibt. (pd/nil)