European CMO of the Year: Julia Goldin gewinnt neuen Award

Publiziert am 23.06.2026

Der Award wurde von der Serviceplan Group initiiert, gemeinsam mit Samsung Ads, The Trade Desk, SevenOneMedia und der Universität St. Gallen (HSG). Die Auswahl erfolgte über das Panel des jährlichen CMO Barometers, das Serviceplan seit sieben Jahren in Zusammenarbeit mit der HSG durchführt. Dass Initiatorin und wissenschaftliche Begleiterin des Awards identisch mit der ausrichtenden Organisation sind, bleibt in der Mitteilung unerwähnt.

Goldin wird für den Ausbau der Lego-Marke in Entertainment, Sport und Gaming sowie für Kooperationen mit Franchises wie Star Wars, Marvel und Fortnite gewürdigt. Kampagnen wie «She Built That» stehen laut Mitteilung für ihren Anspruch, Kreativität und Inklusion zu verbinden. Sven Reinecke, Direktor des Instituts für Marketing und Customer Insight der HSG und wissenschaftlicher Partner des Awards, lässt sich so zitieren: «Sie hat die Marke Lego weit über ihre Produktkategorie hinaus zu einer kulturellen Ikone entwickelt.»

«Diese Auszeichnung ist eine grossartige Anerkennung für die Marke und ihre Bedeutung im Leben vieler Menschen», lässt sich Goldin zitieren. «Dieser Award gehört genauso den vielen Teams und Partnern auf der ganzen Welt, die jeden Tag dazu beitragen, dies möglich zu machen.»

Den Rahmen der Verleihung bildete ein Abend mit über 100 Marketingverantwortlichen aus ganz Europa. Als Keynote-Referentin trat KI-Strategin Nina Schick auf, die über die Auswirkungen generativer Künstlicher Intelligenz auf Kreativität und Markenführung sprach. Serviceplan-CEO Florian Haller liess sich in der Mitteilung so zitieren: «Marketing trägt direkter und messbarer zum Geschäftserfolg von Unternehmen bei als je zuvor.» (pd/cbe)