Studie: Junge Chinesen haben Lust auf Luxus

Das weltweite Luxusgeschäft hat in der ersten Hälfte 2018 deutlich zugelegt. Experten sagen voraus, dass der globale Luxusgütermarkt im Gesamtjahr um sechs bis acht Prozent auf 276 bis 281 Milliarden Euro wachsen wird. Hauptverantwortlich für diesen Trend sind die kauffreudigen jungen Chinesen. Der dortige Absatz von Premiummarken wird im laufenden Jahr auf über 20 Prozent in die Höhe schnellen.

Während sich in Europa das Wachstum auf zwei bis vier Prozent abschwächt, wird der amerikanische Markt um drei bis fünf Prozent wachsen. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse der Studie «Luxury Study 2018 Spring Update», die von der internationalen Managementberatung Bain & Company gemeinsam mit dem italienischen Luxusgüterverband Fondazione Altagamma veröffentlicht worden ist.

Starkes Wachstum im asiatischen Markt

Der kräftige Aufschwung des Luxusgütermarkts hat seinen Ursprung in China. Die modebewusste und von sozialen Medien geprägte junge chinesische Generation verspürt Lust auf Luxus. Gemäss der Bain-Studie wird der Absatz der Luxusgüter in China in diesem Jahr auf bis zu 22 Prozent ansteigen. Auch im restlichen Asien boomt das Luxusgeschäft dank den kaufwilligen chinesischen Touristen mit einem Plus von neun bis elf Prozent.

Europa und Amerika wachsen weniger

In Europa hemmt vor allem der starke Euro die Kauflust der ausländischen Touristen. Grossbritannien spürt die Verunsicherung der Käufer aufgrund des Brexit. Der Absatz in Russland, Frankreich und der Schweiz legt hingegen zu. Etwas kräftiger als der europäische wächst der amerikanische Markt. In den USA hat schon Ende 2017 der schwache Dollar das Weihnachtsgeschäft mit den asiatischen und europäischen Touristen angekurbelt. Mittlerweile kaufen auch die US-Amerikaner wieder mehr Luxusartikel ein.

Trends im Luxusmarkt

Bis 2025 werden die Umsätze im Luxusmarkt um jährlich vier bis fünf Prozent ansteigen. Verantwortlich für diesen Trend sind laut der Studie die jungen mode- und zugleich preisbewussten Chinesen. Zudem nimmt der Onlinehandel weiter zu und wächst mit den traditionellen Absatzkanälen immer mehr zusammen. Das Casual- und Streetwear-Segment wird besonders wachsen, denn sportliche Kleidung setzt sich im Arbeitsleben zunehmend durch und die Käufer von Luxusgütern werden jünger. So zieht der Streetwear-Markt neue, zuvor wenig luxusaffine Kunden an. Generell wird der Umsatz durch grössere Absatzmengen, nicht durch Preissteigerungen wachsen. (pd/as)