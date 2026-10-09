BCM-Awards 2026: Grand Prix für Helsana-Ratgeber

Publiziert am 09.10.2026

Das Content Marketing Forum (CMF) hat am Donnerstag in Hamburg die Goldpreise der 24. Best of Content Marketing Awards (BCM) vergeben. Insgesamt gingen 36 Gold- und zwei Grand-Prix-Würfel an Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben den sechs Goldpreisen und einem Grand Prix erhielten Schweizer Arbeiten neun Auszeichnungen in Silber.

Den Grand Prix und Gold holte Helsana zusammen mit Raffinerie für den Ratgeber «Gut altern». Die Jury würdigte laut Mitteilung die dauerhaft hohe Qualität der Serie. «Das ist kein one shot», lässt sich CMF-Geschäftsführerin Regina Karnapp zitieren. «Helsana liefert Jahr für Jahr und Ausgabe für Ausgabe mit dem Ratgeber ein Top-Beispiel für Corporate Publishing.»

Ein zweites Gold erhielt Raffinerie mit der A350-Ausgabe des «Swiss Magazine» für Swiss International Air Lines. Zweimal Gold holten die Migros Supermärkte mit ESE Agency. Auf der Schweizer Shortlist stand die Migros mit «Grittibänz im Benz» in zwei Kategorien. Weitere Goldpreise gingen an Pensimo Management mit der Agentur Schroten für «Zwhatt» sowie an Hyrock mit der Agentur Die Magaziner x Artdepartment für «HYGH on emotion».

Silber erhielt die Zürcher Kantonalbank für zwei Arbeiten: für das «ZH Magazin» mit Raffinerie und für «ZüriPerlen» mit Comm-unity. Ebenfalls zweimal Silber holte das KOF Institut mit Studio Edit und Ammann, Brunner & Krobath für «KOF Insights», das in zwei Wettbewerben eingereicht war. Die Magaziner x Artdepartment kamen mit «CORE – einfach anders» für Coop Rechtsschutz und «Beyond» für Beyer Uhren & Juwelen auf zwei Silberpreise. Je einmal Silber gab es für Schroten mit dem Jahrhundertmagazin zum Thema «Risiko» der Nagra und für Studio Edit mit «driven by maxon» der Maxon Group.

Auf MSL Germany entfielen mit zwei eingereichten Projekten drei Goldwürfel und ein Grand Prix. Je dreimal Gold gewannen Nansen & Piccard und Vogel Corporate Solutions. Auf Unternehmensseite erzielten neben der Migros auch Roland Berger und Ernst & Young Österreich je zwei Goldpreise, Letztere mit Eigenproduktionen. Von den 36 Goldpreisen gingen 23 an den Dachwettbewerb Best of Content & Marketing, zehn an den Best of Corporate Print Award und drei an den Best of Influencer & Content Creators Award.

Mit der diesjährigen Ausgabe gibt das 1999 gegründete CMF die Trägerschaft der Awards ab. «Der BCM ist eine grossartige Erfolgsgeschichte», lässt sich der Vorsitzende Olaf Wolff zitieren. «Nun ist es Zeit für den nächsten Schritt.» Der BCM 2027 werde «unter einem neuen Dach» stattfinden, die Einreichphase starte wie gewohnt Anfang Jahr, wird Martin Distl zitiert. Der bisherige Österreich-Vorstand verantwortet den Wettbewerb künftig gemeinsam mit Peter Matz. (pd/cbe)



Eine Übersicht aller Gewinner finden Sie hier.