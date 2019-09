Landau Media Schweiz: Kai Gerwig wird Geschäftsführer

Der Verwaltungsrat der Landau Media Schweiz AG hat Kai Gerwig zum Geschäftsführer ernannt, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Er sei bereits seit April 2019 als Repräsentant und Head of Business Development für Landau Media tätig und verantworte in seiner neuen Position das weitere Wachstum des Medienbeobachters in der Schweiz.

Der 42-Jährige war zuletzt mehr als zehn Jahre als Geschäftsführer bei der dpa-Tochter News aktuell Schweiz AG tätig - zuvor als Key Account Manager ebenfalls für News aktuell.

Seit mehr als 20 Jahren führt Landau Media Angebote für Medienbeobachtung, Medienanalysen und Medienspiegel in der DACH-Region. Mit 280 Mitarbeitern erstellt die Firma Analysen und Medienspiegel aus Printmedien, Online inkl. Social Media, TV, Radio und Nachrichtenagenturen.

Die Landau Media Schweiz AG mit Sitz in Zürich ist eine hundertprozentige Tochter der Landau Media GmbH & Co. KG aus Deutschland. Im September 2018 startete die Firma den Medienbeobachtungsservice in Schweizer Printmedien, in TV, Radio und Online- bzw. Social Media Portalen. Das Angebot richtet sich an Kommunikationsverantwortliche in Organisationen, Unternehmen und Agenturen. (pd/eh)