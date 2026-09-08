Zermatt Unplugged: Kavka und Sterchi sprechen mit Festival-Stars

Publiziert am 08.09.2026

Für das neue Format sprechen der ehemalige MTV-Moderator Markus Kavka und Festivalgründer Thomas Sterchi mit den vier Musikerinnen und Musikern. Statt um die Bühnenpersona soll es um den Menschen dahinter gehen, wie die Organisatoren betonen. Die vier Folgen erscheinen auf YouTube, Spotify und Apple Podcasts.

Rea Garvey äussert sich darin zur Verunsicherung unter Songwriterinnen und Songwritern: «Aufgeben ist keine Option», lässt er sich zitieren. Emeli Sandé wiederum spricht über Selbstzweifel als Potenzialbremse und plädiert dafür, Neues zunächst in einem sicheren Rahmen auszuprobieren.

Konzept und Idee stammen von Katja Hackl, produziert wurde die Reihe von nineteentwentyfour unter der Regie von Mauro Pinterowitsch, festivalseitig verantwortet von Carina Schörgenhofer. Auch an der nächsten Festivalausgabe vom 6. bis 10. April 2027 sind laut Mitteilung wieder Interviews mit Artists geplant, die im Jahresverlauf als Podcast veröffentlicht werden sollen. (pd/nil)