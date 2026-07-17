Avolut: KI-Models sollen Chicorée mehr Klicks bringen

Publiziert am 17.07.2026

Hinter der Lösung stehen Avolut und Chicorée – an Avolut, einem Spin-off der Agentur Allink, ist Chicorée beteiligt. Weil der Modehändler alle zwei Wochen mehrere hundert neue Kleidungsstücke lanciert, war ein Fotoshooting mit echten Models für jedes Teil nicht mehr zu stemmen. Mitarbeitende kombinieren die Produktfotos nun in einer gemeinsam entwickelten Web-App zu Outfits und wählen aus vordefinierten Bausteinen Models, Posen und Hintergründe – fertige Bilder liegen wenige Minuten später vor, heisst es in einer Mitteilung.

Die auf Googles Gemini basierende App war laut Avolut bereits nach wenigen Arbeitsstunden im Einsatz; bis heute investierte man rund 70 Stunden Entwicklungszeit. Die Bildgenerierung kostet rund 20 US-Cent pro Bild – deutlich weniger als bei spezialisierten Drittanbietern, die einen Dollar oder mehr verlangen.

Keine Kennzeichnung

Dass die Models nicht real sind, ist auf der Chicorée-Website nirgends vermerkt. Avolut verweist auf Anfrage von persoenlich.com darauf, dass in der Schweiz derzeit keine allgemeine Pflicht dazu bestehe; ein Hinweis sei aber künftig denkbar. Ganz unumstritten ist das nicht: Ob KI-Models unter das Täuschungsverbot des UWG fallen, ist offen, und ab dem 2. August 2026 verlangt Artikel 50 des EU AI Act eine Kennzeichnungspflicht, die je nach Marktortprinzip auch Schweizer Unternehmen mit EU-Publikum betreffen kann. Auch der urheberrechtliche Schutz der Bilder sei geringer als bei klassischen Fotoshootings, so Avolut – das habe man in Kauf genommen, weil die Produktbilder keine differenzierenden Key Visuals der Marke seien.

Seit der Einführung der KI-Bilder verzeichnete Chicorée im Google Merchant Center zwischen dem 1. Juni und dem 14. Juli 2026 gegenüber dem Vorjahr 26 Prozent mehr Klicks und 25 Prozent mehr Impressionen, gemessen am rein organischen Traffic.

Als Nächstes will Avolut die Lösung um Videosequenzen erweitern und die Medienerstellung direkt in einen neuen PIM-Layer integrieren. (pd/cbe)