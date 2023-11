Nikin: Kleiderbrand wirbt mit Baummodels in Zürich

Am Samstag, 11. November, fand an der Zürcher Bahnhofstrasse eine Guerilla Marketingaktion statt: Bäume, in T-Shirt und Sweatjacke gekleidet, zogen die Aufmerksamkeit der Passantinnen und Passanten auf sich. Unter dem Hashtag «treechic» sollten Interessierte ein Selfie mit den Bäumen auf der Social Media Plattform Instagram posten, wie es in der Mitteilung heisst.

Hinter der Aktion steckt der nachhaltige Schweizer Kleiderbrand Nikin. Pro verkauftes Produkt pflanzt er einen Baum – und nun auch für jedes Selfie, das mit den Bäumen gemacht wurde. «Unser Ziel ist es, möglichst viele Leute zu inspirieren, etwas für die Natur zu tun. Da wir Bäume pflanzen und auch unser Logo einen Baum zeigt, haben wir uns entschieden, diese riesigen Bäume an einem stark frequentierten Ort aufzustellen», wird Nicholas Hänny, Co-Founder und CEO von Nikin, zitiert.

Im Herbst 2016 hat er zusammen mit seinem Kindheitsfreund Robin Gnehm das Unternehmen gegründet. Schnell wussten die beiden ehemaligen Pfadis, dass sie mehr bewirken wollen. Seither ist das Thema Nachhaltigkeit Kern von Nikin – sowohl bei der Produktion der Produkte als auch bei den Materialien und dem Design. «Wir veranstalten zudem regelmässig Events für unsere Community, bei denen wir beispielsweise Bäume pflanzen, Abfall einsammeln oder mehr über den Wald lernen», ergänzt Hänny.

«Wir sind sehr glücklich, wie gut die Aktion lief und wie viele Passantinnen und Passanten tatsächlich stehengeblieben sind, um die Bäume genauer zu betrachten», so Hänny, «Für Aufmerksamkeit konnten wir definitiv sorgen. Ob wir die Leute inspirieren konnten und auch Nikin in den Köpfen bleibt, wird sich zeigen.» (pd/wid)