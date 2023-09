«3000» Zero Sugar ist die erste Coca-Cola, die mithilfe künstlicher Intelligenz entwickelt wurde, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Es sei die neueste Creations-Edition und verbinde KI mit menschlicher Kreativität: Für die Entwicklung der limitierten Geschmacksrichtung seien die Zukunftsvisionen von Konsumentinnen und Konsumenten aus aller Welt mit künstlicher Intelligenz kombiniert worden. Coca-Cola «3000» Zero Sugar sei eine kollektive Vision davon, wie die Zukunft aussehen und schmecken könnte. Auch das futuristische Design der Limited Edition wurde in Zusammenarbeit mit künstlicher Intelligenz entwickelt.

«Unser Ziel für Coca-Cola Creations ist es, überraschende und magische Momente für unsere Konsument:innen zu schaffen. Inspiriert von der Zeitlosigkeit von Coca-Cola wollen wir die Vorstellungen der Menschen dazu anregen, wie die Zukunft aussehen könnte», wird Marco Manzo, Brand Manager bei The Coca-Cola Company, in der Mitteilung zitiert. «Coca-Cola «3000» Zero Sugar zeigt mithilfe von KI, wie eine Coca-Cola aus der Zukunft schmecken könnte. Gleichzeitig lädt eine neu entwickelte Online-Plattform dazu ein, die Zukunft zu erkunden und bietet einen aufregenden Ausblick auf das Jahr 3000.»

Durch Scannen der Coca-Cola «3000» Zero Sugar Dose gelangen die Konsumentinnen und Konsumenten zum Coca-Cola Creations Hub. Hier eröffnet sich ihnen durch die 3000-KI-Linse ein personalisierter Blick in die Zukunft. (pd/cbe)