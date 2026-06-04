Club 55: Lifetime Award für Carl Elsener

Publiziert am 04.06.2026

Die Auszeichnung wurde am 1. Juni am Jahreskongress des Club 55 in Alicante verliehen. Die Jury würdigte, dass Elsener Internationalisierung und Markenwachstum erreicht habe, ohne die Unternehmensidentität preiszugeben. Als Beleg gilt das Stiftungsmodell, das die Unabhängigkeit von Victorinox sichert und wirtschaftliche Stärke mit gemeinnützigem Engagement verbindet, heisst es in einem Communiqué.

Victorinox mit Sitz im schwyzerischen Ibach SZ beschäftigt rund 2100 Mitarbeitende. Der Club 55, die 1958 in Genf gegründete European Community of Experts in Marketing & Sales, vergibt den Lifetime Award jährlich an herausragende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. (pd/cbe)