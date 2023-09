Lugano Art Parade: Luganeser gastieren im Zürcher HB

Schon die ganze Woche ist der Gotthard-Strassentunnel gesperrt. Wenn man von der Deutschschweiz schon nicht mehr so einfach in den Tessin kommt, kommt der Tessin einfach in die Deutschschweiz.

Seit Dienstag und noch bis Donnerstag präsentiert Lugano Region – in Zusammenarbeit mit der Stadt Lugano und ihren Kulturinstitutionen – mit einer Pop-up-Installation im Hauptbahnhof Zürich das Kulturprogramm für den Herbst in Form einer grafischen und konzeptionellen Präsentation mit Strandkabinen und Liegestühlen im Retrostil.

Die Lugano Art Parade ist eine «Parade» unerwarteter Orte rund um den Golf von Lugano, umrahmt vom Monte San Salvatore und dem Monte Brè, heisst es in einer Mitteilung. Lugano sei die Heimat einer vielfältigen Kunst- und Kulturszene voller innovativer Ideen. (pd/cbe)