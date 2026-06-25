Publiziert am 25.06.2026

Brela bündelt Markenbausteine wie Logos, Farben, Typografie und Wording in einem strukturierten, webbasierten Handbuch, das jederzeit aktuell gehalten und mit Mitarbeitenden, Partnern und Kundinnen geteilt werden kann. Farbbibliotheken lassen sich automatisch als ASE-Datei exportieren und direkt in Design-Applikationen wie Adobe Illustrator oder Affinity importieren. Jeder Brand Guide ist über eine eigene Domain erreichbar, die Anzahl Benutzerkonten ist unbegrenzt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für Agenturen erlaubt Brela die zentrale Verwaltung aller Kundenprojekte in einem Konto sowie die Definition eigener Templates. Ein Co-Branding-Feature sorgt dafür, dass der Brand Guide beim Kunden unter dem Namen der Agentur erscheint. Die Preise starten ab 50 Franken pro Monat, das Hosting erfolgt in der Schweiz. Zu den ersten Nutzern gehört der Regionale Naturpark Schaffhausen. (pd/cbe)