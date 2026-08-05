Rado: Markenbotschafter Tan Jianci besucht Schweiz

Publiziert am 05.08.2026

Tan Jianci, der laut Mitteilung eine dreitägige Reise durch die Schweiz absolvierte, liess sich in der Hightech-Keramik-Fabrik in Lengnau BE durch den Produktionsprozess führen und erhielt eine Demonstration der Materialeigenschaften. Hightech-Keramik sei laut Anbieter besonders hart, kratzfest und leicht.

«Ich fand Rados Uhrendesigns schon immer aussergewöhnlich, aber dieser Besuch hat mir eine neue Perspektive eröffnet», sagt Tan Jianci laut Mitteilung. «Nichts geht über einen Blick auf den Herstellungsprozess von Hightech-Keramik mit eigenen Augen.»

Neben dem Werksbesuch führte die Reise den seit Januar 2025 amtierenden Markenbotschafter laut Mitteilung unter anderem auf eine Bootsfahrt auf dem Lago Maggiore bei Ascona, in die Rado-Boutique in Interlaken sowie nach Lauterbrunnen und Lungern. Auf dem Bürgenstock oberhalb von Luzern fand zudem ein Fotoshooting für künftige Kampagnenmaterialien statt.

In Europa ist Tan Jianci vor allem durch die Fantasy-Serie «Lost You Forever» bekannt, die auf Netflix auch hierzulande verfügbar ist. Seine Rolle des Dämons Xiang Liu brachte ihm international Anerkennung ein. Der 35-jährige gebürtige Chinese begann seine Karriere ursprünglich als Latin-Tänzer, bevor er 2010 als Mitglied der Boygroup M.I.C. ins Musikgeschäft einstieg. Seit 2018 konzentriert er sich vorwiegend auf die Schauspielerei und veröffentlichte 2023 mit «Dreams» sein erstes Soloalbum. (pd/nil)