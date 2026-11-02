Publiziert am 02.11.2026

NetGrowth erweitert sein Vermarktungsangebot um programmatische Werbung auf Netflix. Schweizer Werbeagenturen und Unternehmen können Kampagnen über die Demand Side Platform (DSP) von Yahoo schalten, wie die Firma am Montag mitteilte. Möglich ist das vorerst in Märkten, in denen Netflix bereits ein Abo mit Werbung anbietet, etwa in Deutschland. Ab 2027 soll voraussichtlich auch Schweizer Inventar dazukommen. Ein Datum nennt NetGrowth nicht. Netflix hat angekündigt, das Werbeabo am 1. März 2027 in der Schweiz einzuführen.

NetGrowth vertreibt die Yahoo DSP nach eigenen Angaben als vertraglich exklusiver Reseller in der DACH-Region. Grundlage des Angebots ist eine internationale Kooperation zwischen Netflix und Yahoo vom Juni 2025. Die Yahoo DSP ist allerdings nicht der einzige Zugang: Netflix-Inventar ist auch über The Trade Desk, Google Display & Video 360 und Amazon erhältlich.

Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und ist auf die Vermarktung digitaler Werbung spezialisiert. Seit April 2025 vermarktet es Yahoo neben der Schweiz auch in Deutschland und Österreich (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)