UCI Zürich 2024: Marlen Reusser als Botschafterin von Tibits und Rad-WM

Publiziert am 19.09.2024

Tibits unterstützt das lokale Organisationskomitee der Rad- und Para-Cycling Weltmeisterschaften bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitscharta. Das vegetarische Restaurant biete Fans sowie Gästen frisch zubereitete vegetarische und vegane Speisen an, heisst es in einer Medienmitteilung.

Marlene Reusser, die olympische Silbermedaillengewinnerin im Zeitfahren von Tokio 2021, fungiert als Botschafterin für Tibits und der Rad-WM. Seit 2021 ist Reusser bereits Tibits-Botschafterin. Im Rahmen der Zusammenarbeit hat die Spitzensportlerin gemeinsam mit Tibits Ende 2023 einen Energieriegel lanciert.

Tibits wird einen Grossteil des kulinarischen Angebots auf dem Sechseläutenplatz, einschliesslich der UCI Lounge, bereitstellen. Der VIP-Bereich wird täglich geöffnet sein und ermöglicht den Besuchern einen direkten Blick auf die Ziellinie.

Zusätzlich betreibt Tibits den Food Court im neuen Zurich Film Festival Dome und bietet in Partnerschaft mit Dolce Amore köstliche Eisspezialitäten an.

Das lokale Organisationskomitee strebt an, dass Dreiviertel des kulinarischen Angebots vegetarisch oder vegan sind. «Durch die Zusammenarbeit mit Tibits können wir ein abwechslungsreiches Angebot in der Fanzone und für VIPs gewährleisten», wird Gabriela Buchs, Co-Projektleiterin der Rahmenveranstaltungen in einer Medienmitteilung zitiert. (pd/nil)