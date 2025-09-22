Emmental Versicherung: Matthias Sempach ist das neue Gesicht der Genossenschaft

Publiziert am 22.09.2025

Das Engagement rund um den Schwingsport entspricht der strategischen Ausrichtung der Emmental Versicherung. Der traditionsreiche Sport ist besonders in ländlichen Regionen verwurzelt – einem Kernmarkt der Versicherung, die mit über 200 Agenturen schweizweit präsent ist.

«Lebt unsere genossenschaftlichen Werte»

«Mit Matthias Sempach haben wir einen Botschafter gewonnen, der unsere genossenschaftlichen Werte lebt und sie auf authentische Weise repräsentiert», äussert sich Christian Rychen, Geschäftsleiter der Emmental Versicherung, gemäss einer Medienmitteilung zur neuen Partnerschaft.

Die Kooperation umfasst verschiedene Kommunikationsmassnahmen sowie mögliche gemeinsame Auftritte des Schwingerkönigs mit der Versicherung.

Sempach, der heute als Landwirt tätig ist, stammt ursprünglich aus dem Emmental und lebt seit 2019 mit seiner Familie auf dem eigenen Hof in Entlebuch (LU). Neben seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit arbeitet er als TV-Experte.

Sempach selbst zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit: «Ich freue mich sehr auf die Partnerschaft mit der Emmental Versicherung. Wie im Schwingen zählen auch bei der Emmental Bodenständigkeit, Verlässlichkeit, Nähe und Vertrauen.» (pd/nil)