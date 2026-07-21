Lindt & Sprüngli: Mehr Marketing, kleinere Packungen

Publiziert am 21.07.2026

Der Premiumschokoladen-Hersteller Lindt & Sprüngli reagiert auf die überraschend heftigen Absatzverluste nach den jüngsten Preiserhöhungen mit einem Massnahmenpaket. Der Konzern sei von der Reaktion der Konsumenten in einzelnen Märkten überrascht worden, räumte CEO Adalbert Lechner in einer Telefonkonferenz mit Journalisten am Dienstag ein.

Besonders in Deutschland, der Schweiz und Grossbritannien hätten die Kunden nach den deutlichen Preiserhöhungen zurückhaltender eingekauft als erwartet, sagte Lechner. Lindt habe in den vergangenen Jahren Preiserhöhungen meist ohne nennenswerte Absatzverluste durchsetzen können. Umso überraschender sei die diesmal deutlich vorsichtigere Reaktion der Konsumenten in einzelnen europäischen Kernmärkten gewesen.

Als Reaktion kündigte Lindt gezielte Preiskorrekturen in Märkten an, in denen die Preiselastizität besonders hoch ausgefallen sei. Die Anpassungen sollen sich auf einzelne Produkte beschränken, bei denen die Nachfrage besonders stark auf die höheren Preise reagiert habe.

Erschwinglichere Packungsgrössen geplant

Zudem will Lindt seine sogenannte «Price-Pack-Architektur» ausbauen. Künftig sollen verstärkt kleinere Packungsgrössen angeboten werden, um den Kaufpreis für die Konsumenten zu senken, ohne den Kilopreis grundsätzlich zu verändern. So sollen etwa Lindor-Produkte zusätzlich in 100- oder 137-Gramm-Packungen sowie statt nur in 500 Gramm auch in einer 337-Gramm-Version erhältlich sein. Dadurch werde der Einstiegspreis für die Kunden attraktiver.

Daneben setzt das Unternehmen auf eine engere Zusammenarbeit mit dem Detailhandel sowie auf verstärkte Marketingaktivitäten. Ziel sei es, die Absatzmengen bereits in der zweiten Jahreshälfte zu stabilisieren und 2027 wieder auf einen Wachstumspfad zurückzukehren. Lechner zeigte sich überzeugt, mit den eingeleiteten Massnahmen eine «klare Trendwende» bei den Volumen erreichen zu können.

Der Konzern hatte die Preise im ersten Halbjahr gruppenweit um 11,8 Prozent erhöht, um die stark gestiegenen Kakaokosten auszugleichen. Gleichzeitig brach der Volumen-/Mix um 7,5 Prozent ein.

Mehr Investitionen in Marke und Expansion

Die begleitende Investorenpräsentation, die Lindt & Sprüngli am selben Tag veröffentlichte, konkretisiert die angekündigten Marketingmassnahmen: Zur Stärkung des Kerngeschäfts nennt der Konzern drei Stossrichtungen: den Ausbau der Saisonartikel-Führerschaft, breitere Kernformate und Preispunkte sowie eine erhöhte Markenpräsenz mit mehr Investitionen in sozialen Medien.

Bei den operativen Kosten hält Lindt & Sprüngli fest, das Budget für Markenwerbung auf hohem Niveau gehalten zu haben, während in allen anderen Bereichen Kostendisziplin herrschte. In der Liste von acht Wachstumstreibern für die Branche führt der Konzern eine konsistente Kommunikation explizit als eigenen Punkt auf.

Als Beispiel für die Markenstrategie nennt die Präsentation die «Dubai Style Chocolade»: Ein virales Momentum in sozialen Medien sei in eine feste, permanente Produktlistung überführt worden, weitere Städte-Editionen seien in Vorbereitung.

Im Bereich des eigenen Ladengeschäfts verweist Lindt & Sprüngli zudem auf neue Vorzeigefilialen in Luzern, Oslo und München sowie auf Markteintritte in Shanghai, Indien, Saudi-Arabien und Malaysia; das eigene Filialnetz diene als Wegbereiter für neue Märkte mit positiver Ausstrahlung auf den Grosshandel. (awp/sda/cbe)