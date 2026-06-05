Publiziert am 05.06.2026

Die Kreativagentur DD Com hat gemeinsam mit der Mediaagentur Konnex eine bestehende B2C-Kampagne des Fensterherstellers 4B weiterentwickelt. Dabei kamen prädiktive und generative KI zum Einsatz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ausgangspunkt war eine Wirksamkeitsanalyse auf Basis bisheriger Leistungsdaten. Diese bestätigte die anhaltende Stärke der Kampagne rund um das Thema Fensterrenovation. In der Folge wurden für zwei definierte Hauptzielgruppen unterschiedliche Botschaften und Tonalitäten entwickelt sowie neue Key Visuals mittels eines hybriden Ansatzes aus generativer KI und traditioneller Bildbearbeitung erarbeitet.

Die Bildwelt basiert laut Mitteilung auf einem bestehenden Fotografie-Pool, der rund fünf Jahre alt ist. Die Weiterentwicklung erfolgte in Abstimmung mit den ursprünglichen Protagonistinnen – einer Mutter und ihrer Tochter.

In der Ausspielung setzt 4B auf Dynamic Creative Optimization (DCO): Visuals und Textelemente werden modular kombiniert und automatisiert ausgespielt. Aus fünf Visuals und fünf Headlines entstehen so 125 mögliche Variantenkombinationen, die in Echtzeit optimiert werden. Zum Einsatz kommen die Werbemittel auf Meta, in Native Ads, programmatischen Banner Ads sowie in TV und Print.

Im ersten Quartal sank der Cost per Lead gegenüber dem Vorjahreszeitraum laut eigenen Angaben um 46 Prozent bei gleichbleibend hoher Lead-Quote und reduzierten Produktionskosten. Fabiana Grilli, Leiterin Marketing & Communication bei 4B, sagt dazu: «Der Mehrwert entstand nicht einfach durch den Einsatz von KI, sondern durch die strategische Vorarbeit und die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten.»

Das Unternehmen weist darauf hin, dass DCO auch Mehraufwand mit sich bringt: höheres Creative-Volumen, komplexeres Setup und intensiveres Monitoring. Zudem begünstigt die für 2029 geplante Abschaffung des Eigenmietwerts derzeit zusätzlich die Nachfrage nach Unterhaltsarbeiten an Wohneigentum. (pd/cbe)