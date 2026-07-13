Tollkirsch: Mit Zirkus und exklusivem Song gefeiert

Publiziert am 13.07.2026

Tollkirsch hat für das 75-jährige Bestehen der Elektron AG einen Firmenanlass unter dem Titel «Cirque 75» konzipiert und umgesetzt, wie die Winterthurer Kreativagentur mitteilt. Der Event fand auf dem Gelände des GDI am Zürichsee statt.

Tollkirsch entwickelte die Leitidee des Jubiläums gemeinsam mit dem Technologieunternehmen und verantwortete die kreative sowie organisatorische Umsetzung. Dazu gehörten Konzeptentwicklung, Dramaturgie, Künstlerbooking und Showregie sowie die Eventkommunikation, von den Einladungen über die Veranstaltungswebsite bis zur Signaletik und den Kommunikationsmitteln vor Ort.

Das Festival orientierte sich an der Bildwelt eines Zirkus und umfasste unter anderem Artistik, Comedy, Büchsenwerfen, einen Fotobus sowie weitere Erlebnisstationen. Ein Programmpunkt war die Premiere des Songs «Liächt und Energie», den Tollkirsch gemeinsam mit dem Schweizer Reggae-Künstler Dodo für das Jubiläum produzierte. Dodo führte den Song zusammen mit dem langjährigen Elektron-Mitarbeiter MC Misk und Michael Waldvogel von Tollkirsch erstmals auf.

Ziel sei es gewesen, ein Jubiläum zu schaffen, das Menschen verbinde und die Geschichte der Elektron AG erzähle, so Michael Waldvogel, Inhaber von Tollkirsch, in der Mitteilung. Wenn die Gäste mit einem Lächeln und einem Ohrwurm nach Hause gingen, sei vieles richtig gemacht worden. (pd/spo)