19.08.2026

Zühlke

Natasa Kovacevic wird Chief Marketing Officer

Sie folgt auf Celia Marinho, die die Position ad interim verantwortet hat und Zühlke als Head of Digital Marketing erhalten bleibt.
Zühlke: Natasa Kovacevic wird Chief Marketing Officer
Natasa Kovacevic wird dem Marketing erstmals eine Stimme im Group Leadership Team geben. (Bild: zVg)
Publiziert am 19.08.2026

Natasa Kovacevic ist seit August Chief Marketing Officer. Als solche gehört sie neu dem Group Leadership Team an und berichtet an Group-CEO Gregor Bieler, heisst es in einer Mitteilung.

Gregor Bieler erklärte dazu, die neue Position solle dem Marketing erstmals eine Stimme im Group Leadership Team geben, was das Unternehmen als Partner sichtbarer, schneller und verbindlicher mache.

Kovacevic war zuvor bei Bechtle tätig, wo sie den Bereich Marketing und Kommunikation leitete und der Geschäftsleitung angehörte. Sie sammelte über zehn Jahre Erfahrung in der Leitung von Marketing- und Kommunikationsteams bei Schweizer Technologieunternehmen, darunter ITpoint Systems, Netstream und UMB. Als Chief Marketing Officer verantwortet sie künftig Marketing und Kommunikation von Zühlke über die gesamte Unternehmensgruppe hinweg. (pd/spo)


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