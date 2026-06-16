Publiziert am 16.06.2026

Mit dem neuen Namen verbindet Audienzz Germany ein erweitertes Leistungsportfolio im Digital- und Programmatic-Advertising, das Publishern wie Advertisern im deutschen Markt zusätzliche Möglichkeiten zur Monetarisierung und Skalierung bieten soll.

Publisher profitieren durch die Integration in das Audienzz-Netzwerk von hoher technologischer Reichweite und einem starken Werbenetzwerk, wie es in einer Mitteilung heisst. KI-gestützte Datenanalyse und automatisierte Yield-Optimierung sollen für stabile Einnahmestrukturen sorgen – wobei die Preishoheit und strategische Steuerung ihrer Werbeflächen bei den Publishern selbst verbleibt.

Semantik-Technologie für Advertiser

Agenturen und Werbetreibende erhalten über Audienzz Germany direkten, exklusiven Zugriff auf Werbeflächen in hochwertigen Umfeldern. Eingesetzt wird dabei die hauseigene Semantik-Technologie SemantIQ, die Kampagnen KI-gestützt in thematisch passenden Kontexten ausspielt. Über die Ad Console lassen sich Kampagnen auf KI-Basis steuern, auswerten und flexibel über verschiedene Märkte und Formate hinweg skalieren.

Audienzz hatte Netpoint Media per 1. Januar 2023 übernommen – zusammen mit der zugehörigen Digitalagentur TripleDoubleU (persoenlich.com berichtete). Bereits davor, im September 2022, hatte Audienzz Netpoint Media mit der exklusiven Vermarktung der digitalen NZZ in Deutschland beauftragt und das programmatische Setup auf dem deutschen Markt ausgerollt.

CEO Remo Baumeler kommentiert die Umfirmierung als «letzten Meilenstein bei der Integration» und «strategisch wichtigen Schritt beim Ausbau des Geschäfts im DACH-Raum». Sven Heller, Geschäftsführer von Audienzz Germany, spricht von einem substanziell ausgebauten Leistungsangebot und einer gestärkten Position als unabhängiger Technologie- und Vermarktungspartner im deutschen Markt.

Audienzz wurde 2016 als Spin-off der NZZ gegründet, beschäftigt heute über 120 Mitarbeitende im DACH-Raum und betreibt unter anderem die Technologieprodukte AdStack, AdConsole, Zulu5 und Yaleo. Audienzz Germany hat seinen Sitz in Berlin. (pd/cbe)