Dylan: Neue Agentur für Entertainment-Marketing

Publiziert am 04.09.2025

SRF-Moderator und Produzent Nik Hartmann, Kommunikationsexperte David Schärer und die Gadget Entertainment Group haben die Agentur Dylan gegründet. Das Unternehmen positioniert sich an der Schnittstelle zwischen Entertainment und Marketing und reagiert auf ein wachsendes Bedürfnis nach neuen Vermittlungsstrategien in einer fragmentierten und digitalisierten Medienwelt.

«Dylan erschliesst Vermarktungspotenziale der Entertainment-Industrie mit Affective Marketing. Mit ‹Access Emotions› bringen wir dieses Versprechen auf den Nenner», wird Geschäftsführer Nik Hartmann in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert.

Offen für alle

Dylan konzentriert sich auf vier Bereiche: Broadcast for Brands mit Content & Channels, Content Creation & Advertising, Affective Marketing mit Expertise & Aktivierung sowie Creative Artists mit Ambassadors & Creative Counsel. Das Angebot steht laut Communiqué allen Branchen offen und beschränkt sich nicht auf Gadget-Veranstaltungen.

«Gerade Live-Erlebnisse verzeichnen Rekordzahlen. Teilweise sind sie zu einem globalen Phänomen geworden. Wir machen unseren Auftraggebenden das Angebot, entlang der ganzen Journey zu Broadcastern zu werden und präsent zu sein, wo das Publikum am empfänglichsten für Botschaften ist», so Hartmann.

Die Agentur Dylan startet mit Kampagnen für Raiffeisen Schweiz, Pro Juventute und die Getränkemarke Oasis (FFB-Group). Zum Team gehören bereits Maude Federspiel als Account Director & Content Lead und Daniel Koch als Copywriter. Michi Frank, ehemaliger CEO der Goldbach Group, sitzt im Advisory Board.

Nik Hartmann war Co-Leiter der Eigenproduktionen von CH Media und verantwortete die Show «Sing meinen Song». David Schärer war Mitgründer von Rod Kommunikation und führt seit Herbst 2024 DS Studio. Gadget Entertainment Group veranstaltet jährlich rund 500 Shows und sechs Festivals für über 600'000 Besucher. (pd/cbe)