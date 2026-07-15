Fama: Neue Allianz für Messewirtschaft

Publiziert am 15.07.2026

Messen Austria inklusive ihrem Mitglied Messe Bozen sowie die Swiss LiveCom Association Expo Event, der Schweizer Verband für Live-Kommunikation, werden Mitglieder im Fama, dem Fachverband Messen und Ausstellungen. Die drei Verbände zählen zusammen fast 250 Unternehmen der Messe- und Eventbranche. Bekannt gegeben wurde der Beitritt an der Dach-Messefachtagung, die im Juni in Bern stattfand, heisst es in einer Mitteilung.

Henning Könicke, Vorstandsvorsitzender des Fama, sagte, mit der Kooperation werde die seit Jahren gelebte Praxis des grenzübergreifenden Austauschs auf eine neue Basis gestellt. Helmut Slezak, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Messen Austria und CEO der Messe Ried, verwies auf die Bedeutung von Austausch und Netzwerken angesichts zunehmend internationaler Herausforderungen der Branche. Die Messe Ried ist bereits seit über 20 Jahren Mitglied im Fama. Künftig werden die in Messen Austria organisierten Unternehmen zusätzlich einzeln assoziierte Fama-Mitglieder. Christian Künzli, Präsident der Expo Event, sprach von einer Plattform, die Know-how und Interessen aus drei Ländern zusammenführe. (pd/spo)