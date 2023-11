Dachcom: Neue Dachmarke für die KSA Gruppe

Wie positioniert man eine Spitalgruppe, die an fünf Standorten im Kanton Aargau ein umfangreiches Leistungsspektrum der modernen Medizin gewährleistet und trotzdem als Einheit wahrgenommen werden soll? Eine strategische, kreative und kommunikative Aufgabe, der sich Dachcom Winterthur als Leadagentur annehmen durfte, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Mit mehreren Markenworkshops führte die Agentur die Verantwortlichen des KSA Schritt für Schritt an die strategische und konzeptionelle Neupositionierung. Entstanden sei ein ausgereifter, flexibler und einheitlicher Gruppenauftritt, der sich wie ein Chamäleon verhalte, das auf seine Umgebung und unterschiedliche Zielgruppen individuell eingehe – und zwar mit dem «Besten aus allen Welten». Dabei berücksichtige die neue Marke auch die Stärken der fünf Standorte (Kantonsspital Aarau, Spital Zofingen und KSA am Bahnhof Aarau und in Lenzburg sowie Praxiszentrum am Bahnhof Aarau und Lenzburg) und tritt je nach Situation «laut» oder «leise» auf, heisst es weiter.

Ein Markenportal für die Dachmarke



War die Dachmarke einmal geboren, wurde ihre umfängliche neue Welt in einem digitalen Markenportal zusammengetragen. Entstanden ist ein flexibles und dynamisches Handbuch in digitaler Form für alle Nutzerinnen und Nutzer: Markenfilm, Farbpalette, Bildsprache, Logos oder Sprachleitfaden. Die entwickelte Markensystematik berücksichtigt nicht nur die Handhabung mit der Dachmarke, sondern funktioniert auch für sämtliche Co- und Sub-Brands der KSA Gruppe.

Das Portal ist auf die Kundenbedürfnisse massgeschneidert und seitens KSA flexibel ausbau- und erweiterbar. Mit diesem abgestimmten und kohärenten Dachmarkensystem tritt die KSA Gruppe nicht nur einheitlicher auf – der Einsatz im Alltag wird dadurch klarer, effizienter und nicht zuletzt ressourcenschonender.

Bühne frei für die neue Marke



Um die neue Marke abheben zu lassen, konzentrierte man sich bewusst auf die owned-media-Kanäle der KSA Gruppe, schreibt die Agentur. Von der Food-Verpackung über neue Berufskleidung bis hin zu Screens, Printprodukten, Plakaten oder Flaggen: Die Spital-Umgebung setzte sich nach und nach zu einem neuen Gesamtbild zusammen. Visuell wird der Mensch ins Zentrum gestellt – so wie es auch im Spitalalltag der Fall ist.









Das Projekt läuft seit zwei Jahren und kommt mit der anstehenden Neukonzeptionierung der Website im 2024 zu einem Höhe- und Schlusspunkt. Auf hunderten (Unter-)Seiten wird die neue Welt der KSA Gruppe unter der Berücksichtigung aller neuen Marken-Elemente zusammengeführt und das umfangreiche Angebot ausgeführt. Die komplett neu zu entwickelnde Website bedarf deshalb nicht nur einem benutzerfreundlichen Einstieg mit ausgeklügeltem Navigationskonzept, sondern muss auch während des Besuchs die User Experience in den Fokus stellen. Schliesslich gilt auch hier: «Für alle da. Für alle nah».

Verantwortlich bei der KSA Gruppe: Julien Buro (Leiter Marketing und Kommunikation); verantwortliche Agentur: Dachcom Team Winterthur. (pd/wid)