BlueGlass: Führungsriege um zwei Direktoren erweitert

Publiziert am 22.07.2026

Kathrin Mettler ist seit Mai 2019 bei BlueGlass und hatte zuletzt die Funktion Lead Strategy & Social inne. In ihrer neuen Rolle verantwortet sie laut Mitteilung die strategische Beratung sowie den Kompetenzausbau der Agentur. «Mich treibt die Frage an, wie wir als Agentur auch in Zukunft die Fähigkeiten weiterentwickeln, die unsere Beratungsleistung auszeichnet», lässt sich Mettler zitieren.

Nathan Leuenberger, seit Oktober 2018 im Unternehmen, wechselt von der Position Lead Content & Creativity in die neue Funktion. Er soll die kreative Ausrichtung von BlueGlass verantworten, mit Fokus auf den Einsatz künstlicher Intelligenz in kreativen Prozessen. «KI verändert, wie wir kreativ denken und arbeiten – über alle Bereiche hinweg», so Leuenberger.

Managing Director Anna-Lena Wohlschlag begründet den Schritt mit der Weiterentwicklung des Unternehmens: «Mit der Erweiterung unserer Geschäftsleitung setzen wir bewusst auf weiteres Wachstum und Innovation», so Wohlschlag. Director Clients & Organisation Nicole Treipl betont, dass die Stellen intern besetzt wurden: «Diese Erweiterung der Geschäftsleitung ist ein Bekenntnis zu beidem, vor allem da die Besetzung der Stellen intern erfolgt.»

Die 2007 gegründete BlueGlass Interactive AG beschäftigt gemäss eigenen Angaben rund 40 Spezialistinnen und Spezialisten in den Bereichen Digital Strategy Consulting, AI Innovations, SEO, Content Marketing, Social Media, Data Analytics, User Experience und Web Design & Development. Seit Oktober 2025 ist die Agentur Teil von Team Farner und in deren Zürcher «House of Impact» eingezogen. (pd/cbe)