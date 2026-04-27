Publiziert am 27.04.2026

Bisherige Panelmessungen wie jene von Mediapulse erfassen primär grosse UKW-Sender zuverlässig; lokale und spezialisierte DAB-Programme blieben bislang ohne belastbare Datenbasis. Die Lücke hat nun Unikom mit Radio-data.ch geschlossen, wie der Radioverband mitteilt. Sichtbarkeit sei die wirtschaftliche Grundvoraussetzung, «um ein Radio erfolgreich betreiben zu können – sei es für Werbung, für Sponsoring, für institutionelle Partnerschaften und Fördermittel», schreibt Unikom.

Das neue Messsystem setzt auf eine tägliche Vollerhebung der Streamingnutzung. Diese IP-Daten werden ergänzt mit Befragungsdaten, um die Nutzung über alle Verbreitungswege hinweg abbilden zu können: DAB+, Streaming und UKW. Für die technische Datenerhebung ist die Firma Uplink Digital verantwortlich. Das Forschungsinstitut Sotomo analysiert und modelliert das Nutzungsverhalten.

Für das erste Quartal hat radio-data.ch die Nutzung von 24 Programmen dokumentiert. Die grösste Reichweite erzielte der Volksmusiksender Radio Tell mit über einer Million monatlicher Hörerinnen und Hörer. Radio2Go aus Brugg kommt bei der Hördauer auf durchschnittlich knapp drei Stunden pro Nutzungskontakt – der Spitzenwert. (pd/nil)