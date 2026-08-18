Displayactive.ch: Neue Werbescreens im Parkhaus Central St. Gallen

Publiziert am 18.08.2026

Das Parkhaus liegt am unteren Graben 25 in der St. Galler Innenstadt, in der Nähe von Einkaufs-, Gastronomie- und Dienstleistungsangeboten. Betrieben wird die Anlage von Indigo Suisse, Eigentümerin ist die Aurora Anlagestiftung. Wie viele Screens neu hinzugekommen sind und zu welchen Konditionen der Vertrag mit der Aurora Anlagestiftung zustande kam, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

«Mit dem Parkhaus Central gewinnen wir einen weiteren hochwertigen Premium-Standort in der Ostschweiz», lässt sich Marc Steiner, Geschäftsführer von Displayactive.ch, in der Mitteilung zitieren. Die Screens würden «zahlreiche Passantinnen und Passanten» erreichen – konkrete Frequenzzahlen nennt das Unternehmen nicht.

Auch Silvan Schneider von der Aurora Anlagestiftung äussert sich in der Mitteilung positiv zur Zusammenarbeit: Die neue Screenlösung erlaube es, «eigene Inhalte und Informationen flexibel mit hochwertigen Werbekampagnen zu kombinieren». Anfragen von Unternehmen und Agenturen werden über eine eigene Sales-Adresse entgegengenommen. (pd/cbe)