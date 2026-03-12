TheNewNow: Neuer Future Summit in Zürich

Publiziert am 12.03.2026

Am 22. April 2026 versammelt TheNewNow Future Summit rund 350 Entscheiderinnen und Entscheider aus Business, Kommunikation und Kreativwirtschaft im Zürcher Headsquarter.

Initiatorin Evelyn Gorgos nennt als Grund für die Erweiterung die raschen Veränderungen in Kommunikation, Leadership und Technologie. «Wir widmen uns allen Einflüssen, die das Arbeitsleben in Zukunft prägen werden. Nachdem wir gesehen haben, wie wertvoll ein intensiver Wissensaustausch auf Augenhöhe sein kann, gehen wir nun den nächsten Schritt», erläutert sie in einer Mitteilung.

Das Programm umfasst fünf Keynotes sowie Workshops, Panels und Live-Sessions in den Bereichen Media, Business, künstliche Intelligenz und New Work. Teilnehmer wählen aus mehr als 100 Sessions ihre Schwerpunkte. Bestätigte Rednerinnen und Redner sind Felicitas Morhart, AI-Experte Sébastien Félix, Businesscoach Jens Alsleben, Fotograf Oliver Rust und Medienprofi Gaudenz Looser.

Mehr als zehn internationale Medienagenturen stellen Zukunftsszenarien zur Kommunikationstransformation vor. Die Swiss Deluxe Hotels bleiben als Hosting-Partner mit eigener Vortragsreihe vertreten.

Die Veranstaltung nutzt zwei Standorte in Stocker- und Beethovenstrasse mit 15 Co-Working-Spaces sowie Communitybereichen. Im Podcast-Studio des Headsquarters entstehen Aufzeichnungen, Fitnessräume behandeln Mental Health, Ernährung und Resilienz. Kochbuchautor Claudio Del Principe bietet einen Pasta-Workshop an.

Headsquarter-CEO Anil Varghese zum neuen Format: «TheNewNow ist genau das Format, das in unsere Räume gehört. Es bringt Menschen zusammen, die neugierig sind und voneinander lernen wollen.»

Am Abend folgt eine After-Show-Party mit DJ, Cocktails und Ausblick über Zürich. Tickets kosten 390 Franken. Alle Vorträge sind auf Englisch. (pd/cbe)