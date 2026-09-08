Publiziert am 09.09.2026

Der bisher als Verein Press Play auftretende Trägerverein der Swiss Music Awards nennt sich künftig Verein Swiss Music Awards. Mit der Umbenennung wolle man die Marke langfristig weiterentwickeln und «zeitgemäss positionieren», heisst es in einer Medienmitteilung.

Die Führung übernimmt ein Management Board mit Stefan Planta, Philipp Truniger und Robin Brühlmann. Planta ist CEO von Phonag Records, Vorstandsmitglied der Ifpi Schweiz und neu Präsident des Vereins. Truniger gehört der Geschäftsleitung der Ifpi Schweiz an, führt die Lizenzgesellschaft Audion und amtet als Geschäftsführer des Vereins. Damit stellt der Branchenverband der Musiklabels, der zugleich Rechteinhaber der Awards ist, zwei der drei Board-Mitglieder. Brühlmann verantwortet Event und Sponsoring; zuvor leitete er bei CH Media den Bereich Event Entertainment.

Der Verein hat mit dem Hallenstadion Zürich direkt einen Vertrag über fünf Jahre abgeschlossen. Wie sich diese Vereinbarung zur Rolle von CH Media verhält, die den Anlass in Lizenz der Ifpi Schweiz veranstaltet, führt der Verein nicht aus.

Die nächste Ausgabe findet am Samstag, 13. März 2027, im Hallenstadion statt. Es ist die 20. Verleihung; die 19. ging am 19. März 2026 am selben Ort über die Bühne. Geplant seien Jubiläumselemente und eine stärkere Einbindung von Nachwuchstalenten, so der Verein.

Zur bisherigen Vereinsführung und zu den Gründen der Neuausrichtung äussert sich die Mitteilung nicht. Präsident war zuletzt Christoph Bürge, der noch bei der Ankündigung der Ausgabe 2026 in dieser Funktion auftrat. (pd/nil)