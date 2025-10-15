Pilatus Arena: Neuer Veranstaltungsort wird eröffnet

Publiziert am 15.10.2025

Nach 15 Jahren Planung und rund zwei Jahren Bauzeit wurde die Pilatus Arena am Dienstag in Kriens mit einem Pre-Opening für geladene Gäste aus Politik, Sport und Kultur in Betrieb genommen, heisst es in einer Mitteilung. Die offizielle Eröffnung findet am 25. Oktober mit einer Show und dem ersten Heimspiel des HC Kriens-Luzern gegen HSC Suhr Aarau statt.

Die Arena mit 4500 Plätzen entstand mit einem Investitionsvolumen von rund 55 Millionen Franken. Eigentümer sind die Halter Gruppe mit 70 Prozent und die Caranto AG aus Luzern mit 30 Prozent. Der Betrieb wird von der Pilatus Arena Sports & Events AG (PASE) unter Leitung von David Unternährer geführt. Das Unternehmen verantwortet neben der Vermarktung und Durchführung von Veranstaltungen auch die Gastronomie.

Die Arena dient künftig als Heimstätte des HC Kriens-Luzern und soll als Veranstaltungsort für nationale und internationale Sportwettkämpfe, Konzerte, Firmenanlässe und Kongresse genutzt werden. (pd/spo)