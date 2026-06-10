In eigener Sache: Neues Event-Tool für die Branche

Publiziert am 10.06.2026

persoenlich.com hat sein Erfassungstool für Veranstaltungen grundlegend überarbeitet. Branchenverbände, Vereine und weitere Organisationen füllen künftig ein schlankes Formular aus – mit Angaben zu Titel, Datum, Ort, Kosten sowie Links zur Anmeldung und zur Homepage. Optional lassen sich ein Logo, ein Einleitungstext und bis zu fünf Bilddateien ergänzen.

Das Team prüft jede Eingabe vor der Veröffentlichung. Wer seinen Event noch mehr Sichtbarkeit verleihen möchte, kann zudem kostenpflichtige Zusatzleistungen buchen.

Neu ist auch die Platzierung in der Desktop-Ansicht: Eine gut sichtbare Schaltfläche im Seitenkopf führt direkt zur Event-Übersicht. (red)