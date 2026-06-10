10.06.2026

In eigener Sache

Neues Event-Tool für die Branche

Events auf persoenlich.com einreichen war schon immer kostenlos – und geht jetzt noch einfacher.
In eigener Sache: Neues Event-Tool für die Branche
Bei persoenlich.com können Eventhinweise einfach und kostenlos aufgegeben werden. (Bild: persoenlich.com/cbe)
Publiziert am 10.06.2026

persoenlich.com hat sein Erfassungstool für Veranstaltungen grundlegend überarbeitet. Branchenverbände, Vereine und weitere Organisationen füllen künftig ein schlankes Formular aus – mit Angaben zu Titel, Datum, Ort, Kosten sowie Links zur Anmeldung und zur Homepage. Optional lassen sich ein Logo, ein Einleitungstext und bis zu fünf Bilddateien ergänzen.

Das Team prüft jede Eingabe vor der Veröffentlichung. Wer seinen Event noch mehr Sichtbarkeit verleihen möchte, kann zudem kostenpflichtige Zusatzleistungen buchen.

Neu ist auch die Platzierung in der Desktop-Ansicht: Eine gut sichtbare Schaltfläche im Seitenkopf führt direkt zur Event-Übersicht. (red)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE

Neue Podcast-Folge: Jetzt reinhören