Jeff: Neues Gewand für Laureus Charity Night

Die Laureus Charity Night erstrahlt dank der Full-Service-Agentur Jeff in neuem Glanz. Unter frischer Geschäftsleitung und durch ein neues, holistisches Kreativkonzept konnten während der Laureus Charity Night – einem der umsatzstärksten Wohltätigkeitsanlässe der Schweiz – exakt 1’364’380 Franken Spendengelder für benachteiligte Kinder und Jugendliche im Sport gesammelt werden.

Rund 520 geladene Gäste aus Sport, Politik und Wirtschaft durften die Laureus Stiftung Schweiz am Samstag, 13. November 2021, in neuem Licht sehen. Und das wortwörtlich, fand die Charity Night doch in der frisch eröffneten Lichthalle Maag statt, wo die Gäste während des gesamten Abends mit einer 360-Grad-Projektion verzaubert und unterhalten wurden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Hinter «dem zukunftsweisenden Auftritt» steht die Agentur Jeff Zürich, welche den Claim «For a brighter future» gemeinsam mit dem neuen Geschäftsleiter der Stiftung, Martin Wittwer, ins Leben gerufen und umgesetzt hat. Ganz im Sinne des Mottos spielte das Licht eine zentrale Rolle im Abendprogramm. Von der kleinen Laterne bis zur immersiven Lichtshow führte das Licht als roter Faden alle Gäste in die neue Ära der Stiftung.

Das kreative Konzept stellt die Sportprogramme, Kinder und Botschafterinnen und Botschafter der Laureus Stiftung in den Vordergrund – ohne dabei die Spender zu vergessen. Die Botschaft ist einfach: Wenn wir als Team aus Spendern, Stiftung, Botschafterinnen, Botschaftern und Kindern an einem Strang ziehen, können wir gemeinsam eine bessere Zukunft schaffen.

Jeff Zürich begleitete die Stiftung als Full-Service-Agentur durch den gesamten Prozess. Sie konzipierte ein neues Event-CI/-CD und überarbeitete grundlegende CRM-, PR- und Kommunikationsmassnahmen der Stiftung. Ausserdem entwickelte die Agentur aus der Binz ein digitales Tool, um die über den Erfolg entscheidenden Versteigerungen und Auktionen zu modernisieren und zu vereinfachen. Zu guter Letzt lag auch die organisatorische Umsetzung inklusive der gestalterischen Leitung des Galaabends in den Händen der Agentur.

Verantwortlich bei Laureus Stiftung Schweiz: Martin Wittwer (Projektleitung), Alana Netzer (Guest Relations), Sandra Katzenhofer (Kommunikation); verantwortlich bei Jeff Zürich: Kirstin Maclean (Gesamtprojektleitung), Linus Eidenbenz (Regie und Supervision), Lena Koschek (Co-Projektleitung und Kommunikation), Jonathan Urech (Produktion und Logistik), Maurizio Baur (Produktion und Technik), Guri Akyol (Artist und Stage-Management), Florian Klein (Design), David Hubacher (Foto), Kevin Ringli (Film), Carina Bosshardt (Social Media), Cara Müller (Artist und Stage-Support); Event-Partner: Venon Projects AG, Nolina applica GmbH, elliott AG, MAAG Music & Arts AG, Projektil Medialabel, Blasto, Huber Event Promotion; Catering: Franzoli. (pd/cbe)