Publiziert am 09.07.2026

Der Online-Parfümerie- und Kosmetikhändler Notino hat seinen Schweizer Mediaetat an OMD Schweiz vergeben. Die Agentur übernimmt Mediastrategie, -planung und -einkauf. Die erste Kampagne unter neuer Agenturführung ist für Mitte September angekündigt.

Mit der Zusammenarbeit will Notino seine Bekanntheit in der Schweiz steigern und die Marktposition ausbauen. Konkrete Zahlen zum Etatvolumen oder zum bisherigen Geschäftsverlauf in der Schweiz nennt die Mitteilung nicht.

«Wir freuen uns sehr, Notino auf seinem Wachstumskurs in der Schweiz strategisch zu unterstützen und die Markenpräsenz weiter auszubauen», lässt sich Nannette Passberg, CCO Omnicom Media Schweiz, in der Mitteilung zitieren.

OMD gehört zum Omnicom-Netzwerk, Notino mit Hauptsitz in Brno (Tschechien) ist in über 20 europäischen Märkten aktiv. In der Schweiz ist die Marke bislang primär über den eigenen Onlineshop präsent – grössere Mediaaktivitäten waren hierzulande kaum sichtbar. Der Etatgewinn deutet darauf hin, dass Notino den Schweizer Markt nun offensiver bearbeiten will. (pd/nil)