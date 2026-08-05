Publiziert am 05.08.2026

Novartis und die Baloise Session setzen ihre Zusammenarbeit fort: Der Basler Pharmakonzern bleibt einer der Hauptsponsoren des Indoor-Musikfestivals, wie die Session Basel AG mitteilt. Novartis gehört bereits seit 2014 zu den Sponsoren des Anlasses; der Vertrag wurde seither mehrfach erneuert, zuletzt 2021.

«Wenn grosse Musik auf starke Partnerschaften trifft, entstehen Momente, die bleiben», lässt sich Beatrice Stirnimann, CEO der Baloise Session, in einer Medienmitteilung zitieren. Sie freue sich, dass Novartis sein Engagement gerade im Jahr des 30-jährigen Firmenjubiläums fortsetze.

Die nächste Ausgabe der Baloise Session findet vom 16. Oktober bis 4. November 2026 in der Event Halle der Messe Basel statt. Neben Novartis zählen laut Mitteilung Helvetia Versicherungen als Presenting Sponsor sowie Amag und die Andreas Messerli AG zu den Hauptsponsoren. Als Topsponsoren treten Ricola, Techno AG und Cornèrcard auf, Hauptmedienpartner sind SRF, Schweizer Illustrierte und die Basler Zeitung.

Das Festival findet nach eigenen Angaben seit über 40 Jahren statt und bietet Platz für rund 1'550 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Abend, die an Clubtischen mit Kerzenlicht platziert werden. (pd/nil)