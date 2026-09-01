Publiziert am 01.09.2026

TikTok baut sein Partnernetzwerk in der Schweiz über Localsearch aus, heisst es in einer Mitteilung. Damit erhalten Schweizer KMU über den Anbieter Zugang zu TikTok-Werbung. Als erstes Angebot lanciert Localsearch die Werbelösung «AdvertiseONE for TikTok». Kundinnen und Kunden sollen dadurch einen vereinfachten Zugang zur Plattform sowie Einstiegsmöglichkeiten erhalten.

Das Angebot umfasst die Erstellung von Video- und Bildanzeigen, die laufende Kampagnenoptimierung sowie persönliche Beratung. Unternehmen sollen TikTok so als Werbekanal nutzen können, ohne eigenes Fachwissen oder zusätzliche Personalressourcen aufzubauen.

Brendan Jacobson, Global Head of Channel Partnerships bei TikTok, erklärt in der Mitteilung, man setze sich dafür ein, Marken und Händlern einen verlässlichen Weg zum Erfolg auf der Plattform zu ermöglichen. Die Channel Sales Partners stellten Technologie und Fachwissen bereit, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Unterstützung im grossen Massstab zu bieten. (pd/spo)