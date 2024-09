Tibits: Patrick Fischer wird Botschafter

Publiziert am 17.09.2024

Der Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft und frühere NHL-Spieler geht eine langfristige Kooperation mit dem Familienunternehmen tibits ein, teilt die Restaurantkette mit. Die Zusammenarbeit entstand aufgrund gemeinsamer Wertehaltung gegenüber Mensch, Natur und Tier und schliesst auch die Entwicklung von Produkten sowie Workshops und Events ein.

Eben noch war die Zuger EVZ-Legende Stargast an der Eröffnung des tibits in Zug, jetzt unterschrieb Patrick Fischer einen Kooperationsvertrag über drei Jahre mit dem Familienunternehmen, das vegetarische und vegane Restaurants in der Schweiz und in Deutschland betreibt. Radsportlerin Marlen Reusser und der SV Darmstadt in Deutschland haben bereit für die Restaurantkette geworben. (pd/spo)