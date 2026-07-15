Spool: Promoaktionen im WM-Fieber

Publiziert am 15.07.2026

Die Promotionsagentur Spool AG hat nach dem Sieg der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft und deren Einzug in den Viertelfinal zwei Werbekampagnen für El Tony und Blick realisiert. Die Aktionen fanden in sechs Schweizer Städten statt.

Für den Kunden El Tony waren sogenannte «Hopp Schwiiz»-Teams unterwegs und verteilten an Fussballfans Mate-Getränke. Der Mate-Tee wird gemäss Mitteilung mit Zutaten aus Argentinien hergestellt.

Gemeinsam mit Spool lancierte auch die Zeitung Blick eine Aktion. Unter dem Titel «Ade Messi» wurde ein Wettbewerb durchgeführt, bei dem ein Flugticket nach Argentinien verlost wurde. Zusätzlich verteilte das Team KA-EX-Sachets.

Gemäss Angaben von Spool waren rund 50 Promotorinnen, Promotoren, Fahrerinnen, Fahrer sowie Logistikerinnen und Logistiker im Einsatz. Die Organisation beider Kampagnen erfolgte innerhalb von zwei Tagen. Die Schweizer Nationalmannschaft schied im Viertelfinal gegen Argentinien aus. (pd/spo)