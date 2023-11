Emotion.Company: Quizduelle mit Moser & Schelker

Das Shopping-und Erlebniscenter Westside Bern-Brünnen feierte kürzlich sein 15-jähriges Jubiläum und verwandelte sich dabei in einen Ort des Feierns, Lachens, Schlemmens und Gewinnens. Über 83'000 Besucher strömten während der vier Tage in das Center und nahmen an den zahlreichen Aktivitäten und Attraktionen teil, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ein besonderes Highlight sei das Gewinnspiel gewesen. Der Wunschbox-DJ habe die musikalischen Wünsche der Gäste erfüllt, während andere an der Bar ein Jubiläumsbier genossen. Das Programm war laut Mitteilung abwechslungsreich und bot eine Vielzahl von Unterhaltungsoptionen, darunter eine Beatbox-Show, Shuffel-Dance-Auftritte, ein fahrender Pianist, Dance-Flashmobs und der goldene Buzzer, der immer wieder für Überraschungen sorgte.

«Besonders aufregend» seien die Auftritte der Berner Energy-Moderatoren Moser & Schelker gewesen. Das Publikum habe sich in kleinen Quizduellen mit ihnen messen und dabei tolle Preise gewinnen können.

Die Emotion.Company war für die Gesamtkonzeption des 15-jährigen Jubiläums sowie die Umsetzung verantwortlich. Die grösste Herausforderung war laut eigenen Angaben das VIP-Dinner, das im Center stattfand. Innerhalb von nur zwei Stunden sei nach Ladenschluss ein elegantes Dinner aufgebaut worden, so Marc Zehnder, Inhaber der Emotion.Company.

Verantwortlich bei Westside: Peter Gosteli (Gesamtleiter Destination Westside), Martin Welti (Leiter Marketingkommunikation), Caroline Häuselmann (stv. Leiterin Marketingkommunikation), Maria Stalder, Sandra Steffen (Marketingkommunikation); verantwortlich bei Emotion.Company: Marc Zehnder (CEO/Creative Director), Miguel Nieto (Projektleitung/Umsetzung), Pia Tarchini (Umsetzung), Moe Bosshard, Stefan Locher (Umsetzung, Technik, Logistik). (pd/cbe)