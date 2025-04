Visit Glarnerland: Radioduo betreut Tourismusregion

Publiziert am 16.04.2025

Roger Rhyner und Leopold Ramhapp erweitern ihre Aufgaben bei Visit Glarnerland. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt gab, übernehmen die beiden neben ihrer bestehenden Verantwortung für die touristische Entwicklung in Glarus neu auch die Betreuung von Glarusnord Walensee.

Seit zwei Jahren sind Rhyner und Ramhapp für die Tourismusentwicklung der Region Glarus tätig. Mit der Erweiterung ihrer Zuständigkeit wollen sie insbesondere die Bereiche Naherholung, Aufenthaltsqualität und Seminarangebote stärken. Wie Fridolin Hösli, Geschäftsführer von Visit Glarnerland, in der Mitteilung erklärt, sollen die beiden Regionen von der Erfahrung und dem Engagement des Duos profitieren.

Die Position wurde frei, nachdem der bisherige Verantwortliche Andy Crestani eine neue berufliche Herausforderung angenommen hat.

Auf Anfrage von persoenlich.com teilt Ramhapp mit, dass er und Rhyner ihre Tätigkeit bei Radio Zürisee per Juni beenden werden. Zuletzt arbeiteten beide nur noch in einem 30-Prozent-Pensum beim Sender – Rhyner als Head of Music und Moderator, Ramhapp als Redaktor. Damit endet ihre über dreissigjährige Tätigkeit beim regionalen Radiosender. (pd/cbe)