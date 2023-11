Sponsoring: Renovero präsentiert SRF DOK-Serie

In der TV-Serie «Der Traum vom Eigenheim» begleitet SRF DOK vier Familien, die ihren Lebenstraum vom Eigenheim verwirklichen möchten. Dabei erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer hautnah mit, welche Glücksmomente die Bauherren und Baufrauen während des Bauprozesses erfahren. Gleichzeitig werde deutlich, wie nervenaufreibend dieser Prozess sein könne, schreibt Localsearch.

Vier Familien auf dem Weg in die eigenen vier Wände

Gezeigt werden vier Familien auf ihrem abenteuerlichen Weg in die eigenen vier Wände. Sendestart der jeweils am Freitagabend auf SRF 1 laufenden Serie ist am 17. November.

«Für uns ist dieses TV-Sponsoring ein Perfect Match – genauso wie dies beim Zusammentreffen von Handwerkern und Auftraggebern auf unserer Plattform Renovero der Fall ist», wird Stefano Santinelli, CEO Localsearch, in der Medienmitteilung zitiert.

Renovero ist die grösste Handwerkerplattform der Schweiz mit mittlerweile jährlich 65’000 Ausschreibungen. Die Plattform richtet sich an Auftraggeber und Handwerker mit dem Ziel, dass sich die beiden Seiten finden. Hinter Renovero steht die Swisscom-Tochter Localsearch. Der Telekom-Konzern hat die Plattform 2020 von der TX Group übernommen. (pd/nil)