Ski-WM 2027: Rivella wird Sponsor der WM in Crans-Montana

Publiziert am 15.06.2026

Rivella wird Nationalpartner der FIS Alpinen Skiweltmeisterschaften in Crans-Montana 2027. Es handelt sich dabei um die zweite Sponsoringstufe der Veranstaltung. Die Titelkämpfe finden vom 1. bis 14. Februar 2027 statt.

Rivella begleitet Swiss-Ski seit mehreren Jahrzehnten. 2027 feiern die beiden Partner 50 Jahre Zusammenarbeit. Co-CEO Silvan Brauen lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Wenn in der Schweiz eine Veranstaltung dieser Grössenordnung und mit einer solchen Reichweite stattfindet, in einem Sport, der perfekt zur DNA der Marke Rivella passt, ist es für uns selbstverständlich, diese zu unterstützen.»

Rivella werde an den verschiedenen Austragungsorten präsent sein, bestätigt OK-Geschäftsführer Didier Défago. Zum finanziellen Umfang des Engagements machen beide Seiten keine Angaben. (pd/nil)