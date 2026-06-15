15.06.2026

Ski-WM 2027

Rivella wird Sponsor der WM in Crans-Montana

Der Getränkehersteller aus Rothrist engagiert sich als Nationalpartner der alpinen Ski-WM 2027. Das Sponsoring fällt ins Jubiläumsjahr: Rivella und Swiss-Ski arbeiten seit 50 Jahren zusammen.
Ski-WM 2027: Rivella wird Sponsor der WM in Crans-Montana
Von links: Daniel Bollinger (COO Crans-Montana 2027), Nicole Zumsteg (Gesamtprojektleiterin Ski-WM 2027 Rivella Group), Silvan Brauen (Co-CEO Rivella Group), Didier Défago - CEO Crans-Montana 2027, Nicolas Hugentobler (Head of Live Marketing/Sponsoring Rivella Group), Nils Gehri (Projektverantwortlicher Weltcup & Events / Ski-WM Crans-Montana). (Bild: zVg/Rivella)
Publiziert am 15.06.2026

Rivella wird Nationalpartner der FIS Alpinen Skiweltmeisterschaften in Crans-Montana 2027. Es handelt sich dabei um die zweite Sponsoringstufe der Veranstaltung. Die Titelkämpfe finden vom 1. bis 14. Februar 2027 statt.

Rivella begleitet Swiss-Ski seit mehreren Jahrzehnten. 2027 feiern die beiden Partner 50 Jahre Zusammenarbeit. Co-CEO Silvan Brauen lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Wenn in der Schweiz eine Veranstaltung dieser Grössenordnung und mit einer solchen Reichweite stattfindet, in einem Sport, der perfekt zur DNA der Marke Rivella passt, ist es für uns selbstverständlich, diese zu unterstützen.»

Rivella werde an den verschiedenen Austragungsorten präsent sein, bestätigt OK-Geschäftsführer Didier Défago. Zum finanziellen Umfang des Engagements machen beide Seiten keine Angaben. (pd/nil)


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